Şırnak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri Başladı

Şırnaklılar Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.

Sabah sandık başına gelen seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. Şırnak il genelinde bin 168 sandıkta ve 343 bin 495 seçmenin oy kullanması beklenirken, Şırnak merkezde ise 228 sandıkta 68 bin 983 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oy verme işlemi bölgede olduğu gibi Şırnak'ta da 16.00 itibariyle sona erecek.

Vatandaşlardan Yusuf Yürük, Şırnaklılar olarak eskiden çok sıkıntı çektiklerini ve bunun bir daha olmasını istemediklerini söyledi. Yürük, "Şırnaklılar olarak huzur istiyoruz, Şırnak'ın kazanmasını istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK