Şırnak'ta Kafes Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Kafes Operasyonu'nun Şırnak ayağında, 2 şüpheliden biri gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise belirlenen adreslerde bulunamadı.
Şırnak'ta, Kafes Operasyonu çerçevesinde şüpheli 2 kişiden 1'i gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlükleri ekiplerince 56 ilde düzenlenen Kafes Operasyonu'nun Şırnak ayağında 2 şüpheliden 1'i gözaltın alınırken 1 şüpheli de belirlenen adreslerde bulunamadı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika