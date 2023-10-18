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Şırnak'ta Kafes Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Kafes Operasyonu'nun Şırnak ayağında, 2 şüpheliden biri gözaltına alındı. Diğer şüpheli ise belirlenen adreslerde bulunamadı.