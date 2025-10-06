Şırnak'ta Kadınlar Gazze İçin İnsanlık Zinciri Oluşturdu

ŞIRNAK'ta kadınlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için 'insanlık zinciri' oluşturdu.

Gazze'deki AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde toplanan yüzlerce kadın, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'insanlık zinciri' oluşturdu. Ömer Kabak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar tek sıra halinde yürüyen kadınlar, daha sonra basın açıklaması düzenledi. AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar, Gazze'deki kadınların ve çocukların sesi olduklarını ifade ederek, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdik. Bu zincir, evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz ve yetim kalan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde, sadece kendi vatandaşlarımızı değil, 13 farklı ülkeden 101 gönüllünün de güvenle ülkelerine dönmeleri sağlandı. Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılıp sadece kadın kimliğimizle buradayız. Bu mesele bir siyaset ya da çıkar meselesi değil, insanlık meselesidir. Biz slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla konuşuyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı titretecek kadar güçlüdür. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,