Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah, sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 61 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda, 14,80 gram esrar, 14 gram skunk, 8,34 gram metamfetamin, 0,39 gram eroin, 2 adet sentetik ecza, 1 adet bong, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 bin 260 paket sigara, bin 384 adet muhtelif emtia, 18 adet cep telefonu, 6 adet elektronik emtia, 9 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan 61 şüpheli gözaltına alındı.