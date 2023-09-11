Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda Ele Geçirilen Malzemeler

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 15,41 gram metamfetamin, 19,74 gram eroin, 12,30 gram esrar, 4 adet bong, 9 bin 270 paket sigara, 160 adet puro, 1057 adet muhtelif emtia (ayakkabı, termos, gözlük), 35 adet cep telefonu, 694 adet cep telefonu aksesuarı, 410 adet elektronik emtia (elektronik sigara, akıllı saat, elektronik ocak), 61 kilogram kaçak çay ve 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 43 kişi kaçakçılık, 9 kişi asayiş, 1 şüpheli kaçakçılık, 1 şüpheli KİHBİ sorgulaması sonucundan ve 1 şüpheli farklı kimlik bilgileri ile ülkemizden çıkış yapmaya çalışmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ŞIRNAK