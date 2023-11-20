Şırnak'ta gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı ve 3'ü ilgili birimlere teslim edildi.

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise ilgili birimlere teslim edildi. - ŞIRNAK