Şırnak'ta Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezi ilçelerinde yapılacak her türlü etkinliğin 10 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağın Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Beytüşşebap, Güçlükonak ve İdil'de de uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması etkinlikleri Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinin tamamında 16 Eylül 2023 günü saat 00.01'den 25 Eylül 2023 günü saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK