Şırnak'ta Denetimli Serbestlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Şırnak'ta Denetimli Serbestlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, Denetimli Serbestlik Kurumu'nun 20. yılı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeline yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda denetimli serbestlik uygulamaları ve elektronik izleme sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Denetimli Serbestlik Kurumu'nun kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeline yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, il merkezi ve ilçelerde görev yapan 100 kolluk personel katıldı. Toplantıda, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun tarafından sunumlar yapıldı.

Sunumlarda; denetimli serbestlik uygulamaları, adli kontrol süreçleri ile elektronik izleme sisteminin işleyişine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin'in konuşmasıyla sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.