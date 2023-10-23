Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, bir şüphelinin gözaltı işlemi devam ediyor.
Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i ifadesi akabinde serbest bırakılırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, 1 şüphelinin ise gözaltı işleminin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK