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Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyon: 4 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri serbest bırakılırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, bir şüphelinin gözaltı işlemi devam ediyor.