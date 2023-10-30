Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, kaçak sigara, puro, nargile tütünü ve diğer çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin, esrar, gümrük kaçağı 9 bin 885 paket sigara, 487 puro, 25 kilogram nargile tütünü, 4 bin 376 muhtelif eşya, 1 kilogram tütün, tabanca, şarjör, fişek, 9 cep telefonu, 38 cep telefonu aksesuarı, 2 kol saati, 18 elektronik eşya, 58 kilogram çay ile 31 sahte dolar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.