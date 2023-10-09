Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, silah, kaçak sigara ve alkollü içecekler ele geçirildi.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar esrar, eroin, metamfetamin, 8 tabanca, gümrük kaçağı 4 bin 574 paket sigara, 114 puro, 1944 muhtelif eşya, 30 cep telefonu, 6 cep telefonu aksesuarı, 172 elektronik eşya, 129 muhtelif ilaç, 10 kilogram çay ve 5 kilogram nargile tütünü, 83 şişe kaçak alkol, 3 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.