Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah, sigara ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca, 6 şarjör, bong, 0,58 gram eroin, 5 bin 888 paket sigara, 250 puro, 218 cep telefonu aksesuarı, 120 elektronik eşya, 141 gözlük, ayakkabı, 34 cep telefonu ve 32 kilogram çay ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.