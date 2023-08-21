Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, sigara, akaryakıt ve çeşitli eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 bong, 8 bin 210 paket sigara, 370 puro, 230 litre akaryakıt, 77 muhtelif eşya, 4 litre içki, 3 kilogram nargile tütünü, define arama aracı, 63 cep telefonu, 188 cep telefonu aksesuarı ve 155 elektronik eşya ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.