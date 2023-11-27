Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

- Şırnak'ta 68 şüpheliye adli işlem yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 68 şüpheliye Türkiye'ye kaçak yollarla malzeme getirdikleri tespit edilmesi üzerine adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 146,64 gram metamfetamin, 3,51 gram eroin, 5,6 gram esrar, 2 adet bong, 4 bin 777 paket sigara, 740 adet puro, 128 adet elektronil emtia (elektronik sigara), 12 kilogram nargile tütünü, 11 adet cep telefonu, 10 adet kaçak içki, 10 kilogram çay, 5 adet muhtelif emtia, 2 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlarda kaçakçılık, asayiş ve terör s