Şırnak'ta 2. tur seçimler için 324 bin 056 seçmen bin 29 sandıkta oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde okullara geldi. Seçmenler, 13. Cumhurbaşkanı Seçimleri için oylarını kullanacaklar.

Şırnak'ta 324 bin seçmen oy kullanıyor

ŞIRNAK - Türkiye'de genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da 2. tur için bir kez daha sandık başına gidiliyor. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçecek. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek.

Şırnak merkez ve ilçelerinde 324 bin 056 seçmen bin 29 sandıkta oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde okullara geldi.

Oy verme işlemi öncesi kurul başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler sınıflarda kurulan kabinlere girerek oylarını kullanmaya başladı.

13. Cumhurbaşkanı Seçimleri için oyların kullanılacağı yerlere toplam bin 29 sandık kuruldu. 557 bin 605 nüfuslu Şırnak'ta, 324 bin 56 seçmen, bin 29 sandıkta oy kullanacak. 145 bin 377 genç seçmen demokrasi yolunda tercihte bulunacak.

En çok sandık 159 bin 754 nüfusa sahip olan Cizre'de kurulurken, 12 bin 120 nüfusa sahip olan Güçlükonak'ta 33 sandık kuruldu. Şırnak merkezde 184, Beytüşşebap'ta 49, Cizre'de 268, Güçlükonak'ta 33, İdil'de 158, Silopi'de 252 Uludere'de ise 85 sandık kuruldu.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Bengin Zeyrek, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirerek, oyumuzu kullandık, ülkemize ve Şırnak'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Oy kullanan Kadri Bayar ise, "Birinci turda oyumuzu kullandı. Ne yazık ki seçimler ikinci tura kalmıştı. Bu seferde vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, seçim sonuçların Türkiye'ye ve Şırnak'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.