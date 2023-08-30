Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, valilik bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Kent Meydanında devam etti.

Şırnak'taki kutlamaya Vali Cevdet Atay, 23'üncü Piyade Tümen Komutan Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile kamu kurumlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kutlama programı, şiirlerin okunmasının ardından jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle devam edildi.

Şiir, resim ve kompozisyon yarışmaların da dereceye girenlere ödülleri verildi. Programın ardından resmi geçit töreni yapıldı. Resmi geçit töreninde askeri birliklerin geçişi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Jandarma ekiplerinden sonra askeri araç ve kurum araçları geçerek tören sona erdi. - ŞIRNAK