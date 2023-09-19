Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şırnak Valiliği önünde düzenlenen programda Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, Gaziler Günü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Güngör, "Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olmaz, olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış kişilerdir. Bu uğurda Şırnak'ta 510 mücadelemiz bulunmaktadır. Şırnak bölgesinde 51 katliam yapılmış terör örgütü tarafından, 351 masum insan şehit edilmiştir. Bu mücadele içerisinde 361 kahraman güvenlik korucumuz omuz omuza şehit olmuşlardır. Alçak ve hain PKK terör örgütü asla ve asla emellerine ulaşamayacaktır. Bu millet var oldukça, bu emperyalist taşeronları asla emellerine ulaşmayacaktır. Halkımızda iyi bilsin ki terör örgütünün son çırpınma ve bitişin son noktasıdır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda bulunan şehitler anıtında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın okunmasının ardından Vali Atay, il protokolü ve şehit aileleri tarafından şehitler anıtına karanfil bırakıldı. Buradaki programın ardından Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler ile birlikte gazi olan Güvenlik Korucuları Mahmut Tatar ve Kamil Çağın'ı evlerinde ziyaret etti.