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Şırnak'ta 18 yaşına giren 324 genç ilk kez sandık başına gitti

Politika Haberleri

Şırnak merkez ve 6 ilçede kurulan bin 24 sandıkta 324 bin 61 seçmen oy kullanırken, kentte 14 Mayıs'tan sonra 18 yaşına giren 324 genç seçmen de ilk kez sandık başına gitti. İlk oy kullanan gençlerin heyecanı ise görülmeye değerdi.

Şırnak merkez ve 6 ilçede kurulan bin 24 sandıkta 324 bin 61 seçmen oy kullanırken, kentte 14 Mayıs'tan sonra 18 yaşına giren 324 genç seçmen de ilk kez sandık başına gitti. 18 Mayıs doğumlu Suzan Ülger, Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu'na gelerek 1037 Nolu sandıkta ilk oyunu kullandı. Ülger, heyecanlı olduğunu belirterek, '18 yaşına yeni girdim. 14 Mayıs'ı 4 gün ile kaçırdım. Şimdi verdim oyumu. Güzel hissediyorum. Umarım ülkemiz için en hayırlısı olur. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için' dedi.

23 Mayıs doğumlu Musa Tatar ise Mehmet Emin Acar İlkokulu'nda 1068 Nolu sandıkta ilk defa oy kullandı. Tatar, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

14 Mayıs Şırnak Politika Haberler

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