Şırnak'ta 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.

Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terörle mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesinin akabinde serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il ve birime teslim edilirken, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK