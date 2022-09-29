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Şırnak politika: AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

Şırnak politika: AK Partili Fatih Çiftci, Silopi'de ziyaretlerde bulundu

Şırnak haberler: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi ve AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Fatih Çiftci, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi ve AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Fatih Çiftci, Şırnak'ın Silopi ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çiftci, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe başkanı Rana Tellioğlu'dan parti çalışmaları hakkında bilgi alan Çiftci, burada yaptığı açıklamada, ülkenin ve bölgenin çok önemli süreçlerden geçtiğini ve birçok sıkıntılar yaşandığını anlattı.

AK Parti iktidarında ülke olarak büyük kazanımlar elde ettiklerini ifade eden Çiftci, Türkiye'nin bölgesinde küresel bir güç olmasını istemeyen çevrelerin olduğunu söyledi.

Daha sonra TÜGVA Silopi ilçe binasına geçen Çiftci, burada öğrencilerle bir araya geldi.

Çiftci ziyaretler kapsamında muhtarlarla da buluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Politika

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