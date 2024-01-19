Şırnak Milletvekili İrmez, İşsizlik Sorununa Dikkat Çekti

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, işsizliğin Şırnak'ta önemli bir sorun olduğunu belirterek, iktidardan gerekli tedbirleri almasını istedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Şırnak'ın sorunlarına dikkati çeken İrmez, oransal olarak Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ikinci ili olan Şırnak'ın işsizlik konusunda ise ilk sıralarda bulunduğunu söyledi.

İlde fabrika ya da organize sanayi bölgelerinin olmadığını, Cizre'deki OSB'nin ise tam olarak faaliyete geçmediğini dile getiren İrmez, "Şırnak'ta işsizlikten dolayı halkımız, gençlerimiz rahatsız." diye konuştu.

İrmez, gençlerin işsizlik nedeniyle başka şehirlere gittiğini anlatarak, hükümetin bu konuda girişimde bulunması gerektiğini söyledi.

Şırnak ve ilçelerinde sağlık alanında da eksiklikler yaşandığını, insanların sağlık hizmeti almak için çevre illere gitmek zorunda kaldığını ifade eden İrmez, bu sorunların çözülmesi için hükümete ve yetkililere çağrıda bulundu.