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Şırnak Milletvekili İrmez, İşsizlik Sorununa Dikkat Çekti

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DEm Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta işsizlik sorununun önemli bir sorun olduğunu belirterek, iktidardan gerekli tedbirleri almasını istedi. İrmez, ayrıca Şırnak'ta sağlık alanında da eksiklikler yaşandığını ifade etti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, işsizliğin Şırnak'ta önemli bir sorun olduğunu belirterek, iktidardan gerekli tedbirleri almasını istedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Şırnak'ın sorunlarına dikkati çeken İrmez, oransal olarak Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ikinci ili olan Şırnak'ın işsizlik konusunda ise ilk sıralarda bulunduğunu söyledi.

İlde fabrika ya da organize sanayi bölgelerinin olmadığını, Cizre'deki OSB'nin ise tam olarak faaliyete geçmediğini dile getiren İrmez, "Şırnak'ta işsizlikten dolayı halkımız, gençlerimiz rahatsız." diye konuştu.

İrmez, gençlerin işsizlik nedeniyle başka şehirlere gittiğini anlatarak, hükümetin bu konuda girişimde bulunması gerektiğini söyledi.

Şırnak ve ilçelerinde sağlık alanında da eksiklikler yaşandığını, insanların sağlık hizmeti almak için çevre illere gitmek zorunda kaldığını ifade eden İrmez, bu sorunların çözülmesi için hükümete ve yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Politika

Mehmet Zeki İrmez Milletvekili DEM Parti Şırnak Politika Ekonomi Güncel Haberler

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