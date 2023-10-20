Şırnak'ın Güçlükonak İlçe Kaymakamı Muhtarlarla Buluştu

Şırnak'ın Güçlükonak İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü münasebetiyle Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, mahalle ve köy muhtarları ile kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Programda mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Karakurt, muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Kaymakam Karakurt, "Köy ve mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasında aracı rol oynayan, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımız, her türlü takdiri ve şükran duygularımızı hak etmektedirler" dedi.

Muhtarlar Günü vesilesiyle Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt ile mahalle ve köy muhtarları hatıra fotoğraf çekti. - ŞIRNAK