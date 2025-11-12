Şırnak İl Emniyet Müdürü: Hedefimiz Türkiye'nin en huzurlu şehri olmak

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve başladığı 55 günlük süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sazak, "Şırnak asayişle değil huzurla anılacak. Hedefimiz Türkiye'nin en huzurlu şehri olmak" dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kentte görev yapan ulusal ve yerel medya mensupları ile bir araya geldi. Sazak 55 günlük görev süresince emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeden sonra Şırnak'a atandığını belirten Sazak, "Buraya gelmeden önce İçişleri Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Biliyorsunuz kendisi Şırnak'ın eski valisi. Bu yüzden Şırnak'a çok ayrı bir önem veriyor. Bakanımız Şırnak'ı bana çok güzel anlattı. Nelere dikkat etmem gerektiğini 5 dakikalık görüşmede bana detaylı bir şekilde çok güzel anlattı ve şuanda Bakanımızın talimatları ile kendi vizyonumuzu da katarak elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye ve görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medya paylaşımlarımızı hepiniz görüyorsunuz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Birinci önceliğimiz halk, halkın güvenliği ve Şırnak'ımızın huzuru" dedi.

"Şırnak en huzurlu 3 şehir arasında, hedefimiz birincilik"

Sazak, son iki ayda Şırnak'ın huzur endeksinde Türkiye'nin en güvenli üç ili arasında yer aldığını belirterek, "Geçen ay Şırnak en huzurlu 3 şehirden birisiydi. Bu ay açıklanacak ve inşallah birinci olmayı hedefliyoruz. Ekim ayı için en huzurlu şehir olmayı hedefliyoruz. Gece, 6 ilçe ve merkezde hiçbir olay olmaması yönünde hedefim vardı. Bunu da göreve geldiğimiz 52'inci günde başardık. 52, 53, 54'üncü günde bunu başardık. Şırnak'ta gece saat 23.00'dan sonra Allah'ıma şükürler olsun, kötü bir olay yaşanmadı. Bunu devam ettirmek en büyük amacımız. Şırnak asayişle ilgili hiçbir problem ile anılmayacak en büyük hedefimiz bu. Biz Şırnak polisi olarak suçla mücadeleye kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, suçla mücadeleye devam edeceğiz. Çok tecrübeli genç bir ekibimiz var. Biz bu ekiplerimiz ile bıkmadan usanmadan suç ve suçluyla mücadele etmeye devam edeceğiz. 55 gündür bütün ekip arkadaşlarımız ile birlikte günlük uyku ve istirahat saatimiz 3-4 saat civarında. Her gün bütün birim amirleri ile birlikte toplantılar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"20 bin vatandaşla buluştuk, kararlarımızın yüzde 70'i halktan gelen önerilerle şekillendi"

Şırnak halkıyla güçlü bir bağ kurduklarını vurgulayan Sazak, "55 günlük süre zarfında yaklaşık 20 bin vatandaşımız ile bir araya geldik. Ben şunu gördüm, Şırnak için İl Emniyet Müdürü çok önemli. Şırnak İl Emniyet Müdürü'nün halkın içinde olması, halk ile tokalaşması, halkın derdini dinlemesi çok önemli. Kime selam veriyorsak mutlaka sofrasına davet ediyor. Bir kahveye girdiğimizde herkes masasına davet ediyor. Bizde memnuniyet ile vatandaşlarımıza misafir olduk. Emin olun yapmış olduğumuz, almış olduğumuz kararların en az yüzde 60'ı 70'i sokakta karşılaştığımız Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın söylediklerini dikkate alarak yaptık. Onlar o kadar çok şey biliyorlar ki, onlar o kadar çok şeyden haberdarlar ki, çok güzel yönlendirmeler yapıyorlar. Onlar aslında bizim gizli çalışan polislerimiz gibiler" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu satışı bitme noktasında"

Uyuşturucuyla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Sazak, "Göreve geldiğimin 3'üncü günü bir kahvede vatandaşlarımız ile muhabbet ettiğimiz esnada Mehmet amca bana dedi ki, ne olur şu uyuşturucu sorununu çöz dedi. Benim torunlarım, çocuklarım var. Şu ilden uyuşturucu illetini ortadan kaldır dedi. Biz ne yaptık? Emir anlaşıldı dedik. Şu anda okullarımızın etrafında yüzde 90'na yakın uyuşturucu satışını bitirdik. Şu anda okullarımızın etrafında uyuşturucu satışı yok. Tek tük varsa da onları da yakalayacağız. Uyuşturucu operasyonlarımızı artırdık. Şu anda Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan illerden biriyiz. Önemli şehirlerdeniz bu konuda. Son 3 ayda bizden geçiş yaparak başka bir ilde yakalanan uyuşturucu yok. Geçemezler. Narkotik timlerimiz, kaçakçılık timlerimiz, asayiş timlerimiz 7/24 ayakta. 55 gün içerisinde 18 planlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda toplam 169 şahsı yakaladık. Bu şahıslardan 13'ü tutukladı, 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, diğerlerinin de davaları devam ediyor. Yaptığımız operasyonlarda 22 kilogram esrar, 337 gram metamfetamin maddesi, 150 gram skunk maddesi, 3 gram eroin, 1 gram kokain ve 14 adet sentetik ecza ele geçirdik. Bunları da ele geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK