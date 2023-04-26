Şirinevler'de coşkulu buluşma

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Addulhamit Gül ile birlikte Şirinevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Büyük coşkuya sahne olan buluşmada konuşan Addulhamit Gül, "Bu millet AK Parti'yi kurdu, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu ve Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi 20 yılda kalkındırdı ve geliştirdi" dedi.

Şirinevler Mahallesi seçim bürosu açılışı programına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Addulhamit Gül, AK Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur'un yanı sıra milletvekili adayları, ak partililer ve vatandaşlar katıldı.

"Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyledir"

Programda konuşan Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Addulhamit Gül, "Allah, sizlerden razı olsun. Şirinevler; sağ olun, var olun. Bu akşam bir başka güzelsiniz. Bu coşku, bu karşılayışınız, bu heyecanınız 14 Mayıs müjdesidir, 14 Mayıs zaferidir. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de değişimin öncüsü, Türkiye'de ekonominin, kalkınmanın öncüsü, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şirinevler'e selam getirdim. Değerli kardeşlerim, bu millet; Türkiye'de hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak, diyerek AK Parti'yi kurdu, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu ve Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi 20 yılda kalkındırdı ve geliştirdi. Bu; sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyledir. Allah, hepinizden razı olsun. Bakın Şirinevler Mahallesi'nde, hemen yanı başınızda hastane ihtiyacı var dediniz, Şirinevler istiyor, Şehitkamil istiyorsa başımız üstüne, emredersiniz, dedik. Hastane yaptık. Çünkü biz millete efendi değil, millete hizmetkar olmak için geldik. Hepinizin bildiği üzere yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. 14 Mayıs'ta kapı kapı dolaşarak AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermeye hazır mıyız? 14 Mayıs'ta yeni bir destan yazmaya hazır mıyız? Türkiye yüzyılını kurmak için 14 Mayıs'ta sandıklara gitmeye hazır mıyız? Allah, sizden razı olsun" dedi.

Daha iyisini yapmaya hep birlikte gayret edeceğiz

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "2009 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilk konut harekatını Şirinevler Mahallemiz'den başlattık. Şirinevler'de ilk 1+1 evleri Şehitkamil Belediyesi olarak bu noktadan başlattık. Akabinde hemen yanında 2+1 konutları başlattık. Bu bölgenin en önemli ihtiyacı olan hastane meselesinin çözülmesinde Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekillerimizin sayesinde Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi şu anda Şirinevler Mahallemizde hizmet ediyor. Bu hizmetlerin devamı için sizlerden yeniden destek istiyoruz. Şu ana kadar vermiş olduğunuz desteklerle neler yapıldıysa bundan sonrasında da daha iyisini yapmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Bu serin havada bizlere göstermiş olduğunuz sıcaklık ve ilginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah, hepinizden razı olsun "şeklinde konuştu. - GAZİANTEP