Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı Müdürü Aleksandar Vulin Görevinden İstifa Etti

Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin, Rusya karşıtlığının parçası olmak istemediği için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Vulin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamamasına ilişkin suçlamalarını reddetti.

Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin, Rusya karşıtlığının parçası olmak istemediği için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Vulin, yaptığı yazılı açıklamada, Aralık 2022'den bu yana sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini belirterek, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamamasına ilişkin şahsını suçladıklarını savundu.

Sırbistan ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "tehdit edildiğini" iddia eden Vulin, "Sırbistan'dan Kosova'yı tanıyarak, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) bırakıp Rusya'ya yaptırım uygulayarak egemen bir ülke ve ulus olmaktan vazgeçmesini istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Vulin açıklamasında, "Sırbistan'a yapılan baskının sebebi değilim ve sebep de olmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz'da ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmasını "Sırbistan'ın birliği için verdiğim mücadelenin kanıtı" şeklinde değerlendiren Vulin, "Herhangi bir nedenden dolayı Rusya karşıtlığının bir parçası olmak istemiyorum. İstifam ABD ve AB için küçük bir zafer olabilir ama benim için büyük bir zafer." sözlerine yer verdi.

Vulin, daha önce, Rusya'ya yaptırımı destekleyen Ekonomi Bakanı Rade Basta'nın istifasını da desteklemişti.