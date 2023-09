Sırbistan Ekonomi Bakanı Azledildi, Yerine Yeni Bir İsim Atandı

Sırbistan'da Rusya'ya yaptırım uygulanmasını desteklediği için azledilen Ekonomi Bakanı Rade Basta'nın yerine Slobodan Cvetkovic getirildi.

Sırbistan Ulusal Meclisi, muhalefet milletvekillerinin dün başlattığı ve bugün de devam eden "erken seçim" talebi protestosu eşliğinde, Cvetkovic'i ekonomi bakanı seçti.

Muhalif milletvekilleri oturumda düdük çalarak, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in istifasını talep etti.

Cvetkovic, protestoya rağmen 250 milletvekilinden oluşan mecliste, oylamaya katılan milletvekillerinin 148'inden onay alırken, 2 milletvekili karşı yönde oy kullandı.

Başbakan Ana Brnabic, Rusya'ya yaptırım uygulanmasını savunması ve mayısta gerçekleşen silahlı saldırıların ardından "Sırbistan Şiddete Karşı" sloganıyla muhalefet tarafından düzenlenen hükümet karşıtı protestoları desteklemesi üzerine Basta'nın görevden alınmasını teklif etmiş, meclisin temmuzda yapılan oturumundaki oylamada 149 milletvekili Basta'nın görevden alınmasını desteklerken, 45 milletvekili çekimser oy kullanmıştı.

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde "erken seçim" protestosu dün başladı

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde, aralarında 2023 bütçesinin yeniden dengelenmesi, emekli maaşlarına zam, yeni doğum yapan kadınlara yardımın da bulunduğu 25 maddenin görüşülmesinin beklendiği dün yapılan oturum, muhalif parti milletvekillerince protesto edilmişti.

Muhalif Yeşil-Sol Kulübü Başkanı Radomir Lazovic, hükümetin, ülkede mayısta düzenlenen ve toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırı sonrası halkı "sistemin başarısız olmadığına ikna etmeye çalıştığını" savunmuş ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den erken genel seçim çağrısında bulunup bulunmayacağını acilen açıklamasını talep etmişti.

Başbakan Brnabic ise asla geri adım atmayacaklarını kaydederek, "Daha iyi bir Sırbistan için her dakika, her saat, her saniye savaşacağız." ifadesini kullanmıştı.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 4 aydır belirli aralıklarla gösteriler düzenleniyor.