Sırbistan Dışişleri Bakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınıyoruz

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Dacic, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadığını ve siyasi açıdan tarafsız olmadığını belirtti. Ayrıca, Sırbistan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve uluslararası kuruluşlarda bu konuda oy verdiklerini ifade etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Sırbistan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınıyor ve bu hususta siyasi açıdan tarafsız değil." dedi.

Bu hafta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunan Dacic, Voice of America'nın Sırpça yayın yapan haber portalı Glas Amerike'ye ülkesinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Dacic, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını ifade ederek "BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlalini kınayan tüm kararlara oy verdik." diye konuştu.

"Sırbistan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınıyor ve bu hususta siyasi açıdan tarafsız değil." ifadesini kullanan Dacic, söz konusu Kosova olduğunda çifte standart uygulandığını savundu.

Dacic, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ülkesinin dış politika öncelikleri arasında yer aldığına işaret ederek, "AB'ye katılmanın, her ülkenin öncelikli kriterleri karşılaması anlamına gelen teknik bir konu olmanın ötesinde, bir tür siyasi karar olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen bunun gerçekleşmesinin bölgemiz için büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.