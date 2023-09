Sırbistan'da Muhalefet Milletvekilleri Erken Seçim Talebiyle Meclis Oturumunu Protesto Etti

Sırbistan'da muhalefet milletvekilleri, "erken seçim" talep ederek Ulusal Meclis oturumunu protesto etti.

Sırbistan Ulusal Meclisi'nde, aralarında 2023 bütçesinin yeniden dengelenmesi, emekli maaşlarına zam, yeni doğum yapan kadınlara yardımın da bulunduğu 25 maddenin görüşülmesinin beklendiği oturum, muhalif parti milletvekillerince protesto edildi.

Muhalifler düdük çalarak, "hırsızlar" ve "istifa" sloganları atarak Başbakan Ana Brnabic'in konuşmasına engel olmaya çalıştı.

"Erken seçim" talep eden muhalif vekiller, hükümeti istifaya çağırdı ve Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orlic'in oturumu yönetmesini engelledi.

"Asla geri adım atmayacağız"

Muhalif Yeşil-Sol Kulübü Başkanı Radomir Lazovic, hükümetin, ülkede mayısta düzenlenen ve toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırı sonrası halkı "sistemin başarısız olmadığına ikna etmeye çalıştığını" savundu.

Lazovic, hükümetin saldırılar sonrası muhalif partilerce başlatılan "Sırbistan şiddete karşı" gösterilerinde talep edilenleri yerine getirmediğini iddia ederek "Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten erken genel seçim çağrısında bulunup bulunmayacağını acilen açıklamasını talep ediyorum." diye konuştu.

Başbakan Brnabic ise "Anneler, çocuklar, çiftçiler, sağlık ve yollar için biz... Dilediğinizi yapabilirsiniz ama vazgeçmeyeceğiz. Siz yüksek sesli oldukça, biz daha güçlüyüz çünkü kazanırsanız maaşlar olmayacak, emekli maaşı olmayacak, yol olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz, asla geri adım atmayacağız. Daha iyi bir Sırbistan için her dakika, her saat, her saniye savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Orlic, muhaliflere seslendiği konuşmasında, "Bu sizin gerçek yüzünüz, bunu yapan hepinizin imajı, sizin ayıbınız, utancınız, siz meclisi bit pazarına çevirmeyi düşünüyorsunuz." dedi.

Muhalif milletvekillerinin meclis güvenliğini sağlamaya çalışan görevlileri ittirdiği oturumda Orlic, oturumu engellemeye çalışan milletvekillerine "kimseye dokunmamaları" uyarısında bulundu.

Oturumun yarın yerel saatle 13.00'te devam etmesine karar verildi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 4 aydır belirli aralıklarla gösteriler düzenleniyor.