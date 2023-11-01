Sırbistan'da erken genel seçimler 17 Aralık'ta yapılacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ülkedeki erken genel seçimlerin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere katılacak taraflara başarı dilediğini söyleyen Vucic, seçim öncesi sürecin medeni bir şekilde geçmesini umduğunu kaydetti. Ülkede yerel seçimlerin de aynı tarihte yapılacağı ifade edildi.

Sırbistan'da erken genel seçimlerin 17 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, ülkedeki erken genel seçimlerin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Vucic paylaşımında, "Sırbistan hükümetinin 30 Ekim 2023'teki gerekçeli önerisine dayanarak Sırbistan Ulusal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnameyi yayınlıyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimlere katılacak taraflara başarı dilediğini söyleyen Vucic, seçim öncesi sürecin medeni bir şekilde geçmesini umduğunu kaydetti.

Ülkede yerel seçimlerin de aynı tarihte yapılacağı ifade edildi.

Sırbistan'da 250 sandalyeli Ulusal Meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyeleri belirlenecek.

Bu arada, Sırbistan'da 4 yılda bir yapılan genel seçim en son 2020'de düzenlenirken, o dönem Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar olmuştu.

Erken genel seçime giden süreç

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, 1'i öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından erken genel seçim talep eden muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs itibarıyla belirli aralıklarla gösteriler düzenleniyor.