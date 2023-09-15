Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkenin askeri tarafsızlığını korumak istediklerini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp Birlik, Özgürlük ve Ulusal Bayrak Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkenin askeri tarafsızlığını korumak istediklerini belirtti. Vucic, Sırbistan'ın bölgedeki tek tarafsız ülke olduğunu vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "ülkesinin askeri tarafsızlığını korumak istediklerini" söyledi.

Sırp lider Vucic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, "Sırp Birlik, Özgürlük ve Ulusal Bayrak Günü" kapsamında Niş Kalesi'nde düzenlenen ordunun sahip olduğu teçhizatın sergilendiği gösteriye katıldı.

Vucic, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın önceki yıllara daha güçlü ve donanımlı olduğunu ifade etti.

"Sırbistan'ın bölgedeki askeri açıdan tek tarafsız ülke" olduğunu savunan Vucic, "RS sayesinde Bosna Hersek'te de durum aynı ancak tamamen aynı askeri bloğa ait ülkelerle çevriliyiz. Askeri tarafsızlığımızı korumak, gökyüzümüze, ülkemize ve çocuklarımıza sahip çıkmak istiyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

RS Başkanı Dodik de "Sırp Ordusunun potansiyelini istikrara kavuşturmasından, Sırbistan'ı, halkını ve topraklarını savunmaya hazır ve muktedir olmasından duyduğum memnuniyeti ifade edebilirim." diye konuştu.