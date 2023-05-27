Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, SNS liderliğinden istifa edeceğini açıkladı

BELGRAD, 27 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'daki bir mitingde on binlerce destekçisinin önünde, ülkesinin kriz döneminde milli birlik sağlamak amacıyla iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğinden Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu.

Cuma günü düzenlenen miting, Sırbistan'daki hükümet yetkilileri, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve Macaristan'daki iktidar partilerinin liderlerinin yanı sıra Mayıs ayının başında meydana gelen iki toplu katliama karşı Sırp cumhurbaşkanının benimsediği politikaya desteklerini ifade etmek için bir araya gelen kamu figürleri ve ünlülerin katıldığı bir etkinlik oldu.

Kragujevac şehrinde Cumartesi günü yapılacak parti liderliği toplantısı öncesinde konuşan Vucic, "Bu, SNS'nin başkanı olarak size hitap ettiğim son akşam, yarın bir başkası benim, sizin, bizim Sırp İlerleme Partimizi devralacak ve ben de partinin sadık ve inançlı bir üyesi olarak kalacağım" dedi.

Çoğunluğu gençler ve çocuklardan oluşan 18 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı iki ayrı silahlı saldırıya yanıt olarak, son iki hafta içinde binlerce protestocu toplumsal ve siyasi değişiklik talebiyle sokaklara döküldü.

Vucic konuşmasında muhalefeti ve protestocuları diyaloğa katılmaya ve önerilerini masaya yatırmaya davet etti, ancak seçim öncesinde hükümet değişikliği yapılamayacağını vurguladı.

Vucic, Sırbistan'ın geleceği için belirleyici olacak önümüzdeki iki veya üç yıllık krizi aşmak amacıyla ülkenin birliğini ve siyasi kapasitesini geliştirmek için Haziran ayı sonuna kadar "Halk ve Devlet Hareketi" adlı yeni bir siyasi örgüt kuracağını söyledi.

Vucic 2012'de SNS başkanı seçilmiş ve 2017'de ilk defa Sırbistan cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Aleksandar Vucic, geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde beş yıllık bir dönem için yeniden seçilmişti.