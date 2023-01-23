Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamadığı için herkesin radarına girmiş durumda'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamadığı için herkesin radarına girmiş durumda" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, " Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamadığı için herkesin radarına girmiş durumda" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Kosova, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci hakkında konuşan Vucic, Almanya ile Fransa'nın Kosova meselesine yönelik yeni çözüm önerisinin eskisinden pek de farklı olmadığını belirterek, "Mevcut jeopolitik durum, Batı ülkelerinin Sırbistan'a ve Kosova meselesine karşı son derece katı bir tavır almasına neden oldu. Gerginlik artıyor, Avrupa, savunduğunun aksine, savaş halinde" dedi.

Avrupa'nın, "bahçesi" olarak tanımladığı Batı Balkanlar ve Sırbistan'da her şeyi kontrol altında tutmaya çalıştığını kaydeden Vucic, " Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamadığı için herkesin radarına girmiş durumda. Kurti'nin çatışmaya neden olmak ve Sırbistan'ı suçlu çıkarmak için yaptıkları da dikkatleri Sırbistan'ın üzerine çekiyor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın, Avrupa'nın istekleri dışında hareket etmesi durumunda ilerleyemeyeceğine işaret eden Vucic, "Almanya ve Fransa'nın çözüm önerisini kabul etmememiz durumunda ülkemizin AB üyelik sürecinin kesileceği, yatırımların geri çekileceği ve Sırbistan'a ekonomik ve siyasi anlamda zarar verecek adımların atılacağı uyarısında bulunuldu" dedi.

Kosova'nın Sırbistan ile bir çatışmaya neden olmaya çalıştığını öne süren Vucic, "Bu şekilde Sırbistan'ı NATO ile karşı karşıya getirerek Sırp Belediyeler Birliği'ni kurma yükümlülüğünden kaçmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

En kötü çözümün dondurulmuş çatışma olduğunu vurgulayan Vucic, bunun Kosovalı Sırpların gün aşırı yaralanması ve öldürülmesi ile sonuçlanabileceğine dikkati çekti. Vucic, ülkesinin Arnavutlarla barışa ve sorumlu bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kosova meselesinin çözümüne ilişkin rasyonel bir yaklaşımın bulunmamasından endişeli olduğunu ifade etti.

Ülkesinin, Kosova'nın Avrupa Konseyi ve NATO'ya girmesine engel olamayacağını söyleyen Vucic, Arnavutlarla Sırplar arasındaki güveni artırmak ve uzun vadeli bir barış ortamı sağlamak için anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. - BELGRAD