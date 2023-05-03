Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: '(Okul saldırısı) Saldırgan nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki okul saldırısının zanlısı 7. sınıf öğrencisi Kosta Kecmanovic'in bir nöropsikiyatri kliniğine yerleştirileceğini belirterek, Kecmanovic'in babasının ardından annesinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından basın toplantısı düzenledi. Kurbanların yakınlarına başsağlığı dileyen Vucic, "Olayın nedeninin ve bu konudaki sorumluluklarımızın farkına varıp böyle bir şeyin bir daha asla başımıza gelmemesi için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Dünya genelinde bu tür vakaların sayısının arttığına dikkati çeken Vucic, "Açıklama yapmakta acele etmedik zira sistemin hatalarını ve bizlerin bu konudaki yükümlülüklerini anlamaya çalıştık. Ölen çocukları geri getiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Saldırgan, nöropsikiyatri kliniğe yatırılacak

Saldırının faili olan 7. sınıf öğrencisi Kosta Kecmanovic'in bir nöropsikiyatri kliniğine yerleştirileceğini aktaran Vucic,"Olayda kullanılan silahın sahibi olan baba ile failin annesi de gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Saldırganın saygın bir aileden geldiğini belirten Vucic, Kecmanovic'in babasının doktor olduğunu vurguladı.

"Hazırladığı planda onun bir çeşit oyun oynadığını görüyoruz"

Yerel medyada failin babası ile birlikte atış talimi yaptığına dair çıkan haberlere de değinen Vucic, saldırı vesilesiyle iki sorunun gün yüzüne çıktığını belirterek, "Öncelikle, bir çocuğun atış talimi merkezinde ne işi olabilir, onun atış yapmasına nasıl müsaade edilebilir? İkinci soruna gelince, çocuğun saldırıya ilişkin hazırladığı planda onun bir çeşit oyun oynadığını görüyoruz. Bu tür oyunlarda kurbanlar birden fazla cana sahip. Farkındaysanız, saldırgan yaptığı şeyden pişmanlık duymuyor, yaptığı şeyin farkında değil, o kendisini sosyal medyada bir kahraman olarak görüyor. Birilerinin kahramanı olduğu için halinden memnun" dedi.

Vucic ayrıca, hukuki sorumluluk yaşının 14'ten 12'ye düşürülmesini önereceğini açıkladı.

Okul saldırısı

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu'nda 7. sınıf öğrencisi olan Kecmanovic, sabah saatlerinde babasının silahı ile kendi okulunda dehşet saçmış, 1'i güvenlik görevlisi, 8'i öğrenci toplam 9 kişiyi öldürmüş, 1'i öğretmen 6'sı öğrenci olmak üzere 7 kişiyi yaralamıştı. Saldırının ardından Kecmanovic'in babasının da gözaltına alınmıştı. Saldırı nedeniyle Sırbistan'da 5 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 günlük yas ilan edilmişti. - BELGRAD