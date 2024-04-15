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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Dünya İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Ağır Durumla Karşı Karşıya Kalacak

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından dünyadaki jeopolitik duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünyanın 3-4 ay içinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır durumla karşı karşıya kalmasını bekliyorum" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda dünyanın jeopolitik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki durum hakkında konuşan Vucic, "Uzun vadede, durumun değişmesini öngörmüyorum" dedi.

Uluslararası anlaşmaların ihlallerine vurgu yapan Vucic, "Bundan 25 sene önce uluslararası hukuk tanımayan bazı devletler, şimdilerde buna çok dikkat ediyor. Fakat biz küçük bir ülkeyiz ve uluslararası hukuka sarılmak zorundayız. Büyükler kavga edecek, kavgalar giderek şiddetlenecek ve her şey daha kötü bir hal alacak. Birkaç gün, belki birkaç hafta sakin geçecek. Fakat 3-4 ay içinde dünyanın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır durumla karşı karşıya kalmasını bekliyorum" diye konuştu.

Sırbistan'ın Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın alma talebine de değinen Vucic, uçakların oldukça pahalı olduğunu ve az sayıda ülkenin bu uçaklardan satın alabildiğini ifade etti. Vucic, "Biraz kemer sıkmak ve harcamalarımıza dikkat etmek durumunda olacağız" ifadelerini kullandı. Sırbistan'ın Rafale alımıyla bölgenin istikrarını tehdit edeceği yorumlarına da cevap veren Vucic, Hırvatistan aynı uçakları satın aldığında basında böyle yorumlar görülmediğine dikkat çekti. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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