Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, BM Genel Kurulu'nda Kosova'yı tanımayı eleştirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında Batı'yı Kosova'yı tanıyarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, "2008 yılında hukuka aykırı bir şekilde Sırbistan'ın bölünmesi kararı alındı" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Vucic, "Ülkemi parçalama teşebbüsü 2008 yılında, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı ile başladı ve halen tamamlanmış değil. Sırbistan söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi'nin ihlal edilmesine bugün de şahit oluyoruz" dedi.

"2008 yılında hukuka aykırı bir şekilde Sırbistan'ın bölünmesi kararı alındı"

BM Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına değinen Vucic, bunlara saygı göstermenin bir tercih değil yükümlülük olduğunu söyledi. Batı ülkelerinin neredeyse tamamının bunları ihlal ettiğini ileri süren Vucic, "2008 yılında hukuka aykırı bir şekilde Sırbistan'ın bölünmesi kararı alındı" dedi.

Sırbistan'ın BM üyesi bütün ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerini desteklediğini kaydeden Vucic, BM'deki konuşmalarında Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek isteyen liderlere katıldığını ifade ederek, Sırbistan'ın en başından beri tutarlı bir şekilde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini fakat bazı ülkelerin BM prensibini uygularken seçici davrandıklarını söyledi.

"Sürekli Sırbistan'ın taviz vermesini gerektiren dengesiz bir yaklaşım, bizi problemlerin çözümüne götürmez"

Sırbistan'ın Kosova ile Avrupa Birliği (AB) himayesindeki diyaloğun muhafaza edilmesi için çaba gösterdiğini de ifade eden Vucic, "Bu bizim vazifemiz. Diyalog, ancak Avrupalı ara bulucular dahil tüm tarafların, üzerinde anlaşma sağlanmış olan şeylere bağlı kalması halinde mümkün olur. Sürekli Sırbistan'ın taviz vermesini gerektiren dengesiz bir yaklaşım, bizi problemlerin çözümüne götürmez" dedi.

Bu diyalog süreci çerçevesinde Kosova Başbakanı Albin Kurti ile geçtiğimiz hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiklerini de hatırlatan Vucic, Priştine yönetiminin Sırplar aleyhindeki etnik şiddeti desteklemekle suçladı.

Eski Yugoslavya'nın 1990'lı yılların başında yaşadığı dağılma sürecinde Kosova'da da etnik gerilim tırmanmış ve 1998-1999 döneminde yaşanan savaş, 8 binden fazlası Arnavut 10 bini aşkın Kosovalının ölümüne neden olmuştu. Sırp ordu ve paramiliter birliklerinin Kosova'da gerçekleştirdikleri katliamlar uluslararası müdahale çağrılarına neden olmuş ve 1 milyon Kosovalı Arnavut'un evlerini terk etmesine neden olan savaş 1999 yılında NATO'nun eski Yugoslavya'yı bombalaması ile son bulmuştu. Sırbistan, 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve yüzü aşkın BM üyesi ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınan Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görüyor. - NEW YORK