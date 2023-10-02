Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vucic, barışın ülkesinin çıkarına olduğunu belirterek, Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların güvende hissetmelerini istediklerini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Barış, Sırbistan'ın çıkarına olan bir durum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde olaylar yaşanmasını isteyen son ülke olduklarını belirterek, barışın ülkesinin çıkarına olduğunu bildirdi.

Vucic, CNN televizyonunda katıldığı programda, son dönemde Kosova ile yaşanan gerginliğe ilişkin soruları yanıtladı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşanan çatışmaların ardından ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, " Sırbistan'ın Kosova sınır hattına asker yığdığı iddialarına" yönelik Vucic, "Belgrad, ABD istihbaratından gelen raporlara saygı duyuyor ancak onlar da tamamıyla doğru değil." dedi.

Vucic, Sırp ordusunun Kosova sınır hattındaki varlığının bugün itibarıyla azaltıldığını ifade ederek, "Sayı 4 bin 500'e indi. Endişeye gerek yok. Kosova'nın kuzeyinde NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) daha fazla aktif olmasını ve Kosovalı Sırpların kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kosova hattında bulunan Sırp ordusunun sahadaki duruma en uygun şekilde hareket ettiğini savunan Vucic, orduya "hazır ol" emri vermediğini söyledi.

"Priştine yönetimi hiçbir şey yapmadı"

Vucic, Kosova ile devam eden diyalog sürecine işaret ederek, " Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde olaylar yaşanmasını isteyen son ülke. Barış, Sırbistan'ın çıkarına olan bir durum." ifadesini kullandı.

Ülkesinin her zaman yapıcı bir partner olduğunu dile getiren Vucic, "Priştine yönetimi hiçbir şey yapmadı. Onlar Kosovalı Sırplara etnik temizlik uyguluyor. (Kosova Başbakanı) Albin Kurti başa geldiğinden beri Kosova'nın kuzeyindeki Sırplara yönelik 120 saldırı yapıldı." dedi.

Vucic, 24 Eylül'de yaşanan ve bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayı üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic'in adalet önünde hesap vereceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kosovalı Sırplar kendilerini korumak istedi ama polisin öldürülmesini kınıyorum. Ancak onlar da Kosovalı Sırpları gözaltına alıyor, 2013'te anlaşmaya varılmasına rağmen Sırp Belediyeler Birliğini kurmuyor."

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği yaklaşık 30 kişilik ağır silahlı grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı.