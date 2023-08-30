Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB Temsilcisi Lajcak ile Görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi. Vucic, Kosova'da yaşanan gelişmelerden ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Sırpları sürgün etme planlarından endişe duyduğunu belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüştü. Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasında eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan görüşme öncesi zemin hazırlamak için gerçekleştirilen Vucic-Lajcak görüşmesi Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği binasında yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kosova'da yaşanan gelişmelerden ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ülkenin kuzeyini işgal ederek Sırpları asırlık vatanlarından sürgün etme planlarından ötürü derin endişe duyuyorum. Avrupa Birliği'nin Belgrad-Priştine Diyaloğu ve Batı Balkanlar'a ilişkin diğer meselelerden sorumlu özel temsilcisi Miroslav Lajcak'a bu endişelerimi ilettim" ifadelerini kullandı.

Slovenya'da dün başlayan Bled Forumu kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya gelen Miroslav Lajcak, Vucic ve Kurti'nin Brüksel Diyaloğu çerçevesinde eylül ayında bir araya geleceğini duyurmuştu. - BELGRAD