Sırbistan Cumhurbaşkanı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Övdü

Dosya Boyutu: 66.23 MB

TARİH: 18 Ekim 2023

1. 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'ndan çeşitli görüntüler

2. SES: (İngilizce): ALEKSANDAR VUCİC, Sırbistan Cumhurbaşkanı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen Bağlantısallık Üst Düzey Forumu'nda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Başkalarına gül dağıtanın elinde gül kokusu kalır" sözünün Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin doğasını gösterdiğini belirtti.

Atasözü, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda yaptığı açılış konuşmasında kullanılmıştı.

SES: (İngilizce): ALEKSANDAR VUCİC, Sırbistan Cumhurbaşkanı:

"Doğruyu söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanı Xi'den çok şey öğrendim. Dediği gibi, bir kişi başkalarına gül dağıttığında, sadece gülleri alan kişi kazançlı çıkmayacak, aynı zamanda gülleri dağıtan kişi de eline gül kokusu bulaştığından bir şeyler elde etmiş olacak. Bu örnek, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin doğasını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Xi pek çok güzel örnek vererek harika benzerlikler kuruyor. Çok şey öğrendiğimi söylemeliyim.

Önceden büyük beklentilerimiz vardı. Bugün ise daha da büyük beklentilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Halkımızın yararına olacak en iyi sonuçları almak için aynı yolda aynı hızla devam edeceğimize inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)