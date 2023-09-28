Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin, Kosova ile diyaloğun Avrupa Birliği (AB) aracılığında devamı için hazır olduğunu söyledi. Vucic, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'i kabul ettiği görüşmede, Kosova'nın kuzeyinde yaşananlara işaret ederek, Sırbistan'ın Kosova ile diyaloğa AB aracılığında devam etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosova ile diyaloğun devamı için hazır

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin, Kosova ile diyaloğun Avrupa Birliği (AB) aracılığında devamı için hazır olduğunu söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisince yapılan yazılı açıklamaya göre, Vucic, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'i başkent Belgrad'da kabul etti.

Vucic, 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyinde yaşananlara işaret ederek, Sırbistan'ın Kosova ile diyaloğa AB aracılığında devam etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"Kosova'nın kuzeyinde barışın korunmasında Sırpların çabasının etkili olduğunu" savunan Vucic, uluslararası toplumun bölgedeki varlığının önemini vurguladı.

Sırp lider Vucic, ülkesinin AB üyeliği yolunda Danimarka'nın desteğini önemsediklerini söyledi.

Görüşmede, iki ülke arasında bilişim teknolojisi, ekonomi ve kültür alanlarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine konuşuldu.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana neden; Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırp lider Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.???????