Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosova'da NATO gücü talep etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde güvenliği NATO'nun Kosova barış gücü KFOR tarafından sağlanmasını talep etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Quint ülkelerinin (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya) Belgrad büyükelçileri, Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyonu Başkanı Emanuele Giaufret ve Sırbistan Hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ile bir araya geldi. Vucic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sırbistan için en zor anlardan birinde, Quint ülkeleri temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdim. Sırbistan'ın Kosova'daki son gelişmelere ilişkin pozisyonunu tekrar ortaya koydum ve Kosova'nın kuzeyinde güvenlik meseleleriyle ilgilenme sorumluluğunu Kurti'nin polisi yerine KFOR'un üstlenmesini talep ettim." dedi.

Vucic, Belgrad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede Kosova'nın kuzeyindeki operasyonda Eulex'in görev almasının Kosova polisi tarafından niçin reddedildiği sorusunu da gündeme getirdiğini ekledi.

Kosova'da etkisiz hale getirilen Sırplar için yas ilan edildi

Sırbistan ve Bosna Hersek dahilindeki Sırp Cumhuriyeti entitesi hükümetleri, bugün aldıkları kararlarla Kosova'nın kuzeyinde yaşanan çatışmada Kosova polisi tarafından etkisiz hale getirilen 4 Sırp için yarın yas ilan etti. Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı kesimlerde ise üç günlük yas ilan edildiği açıklandı. - BELGRAD