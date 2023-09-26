Sinop'ta yapılan şok uygulamada silahlar ele geçirildi

Sinop'ta polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 3 tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Sinop'ta polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 3 tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamada üst araması yapılan şahıslardan 3 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 8 adet mermi ele geçirildi.

3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP