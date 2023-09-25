Sinop'ta yapılan şok uygulamada ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta polis ekiplerince yapılan şok uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamada üst araması yapılan şahıslarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 5 adet mermi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika