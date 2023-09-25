Sinop'ta yapılan şok uygulamada ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.