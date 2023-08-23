Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Esrar ve 4 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcılarına ait 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mühimmat da bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.