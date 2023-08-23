Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Esrar ve 4 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Politika Haberleri
Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcılarına ait 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mühimmat da bulundu. 1 kişi gözaltına alındı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Erfelek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 100 gram kubar esrar, 4 adet kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi ekiplerce gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP