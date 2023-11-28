Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta umuma açık mekanlar ve eğlence merkezlerine denetim yapıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık ve eğlence merkezlerine yönelik yapılan denetimde 110 kişi ve 44 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucunda 6 kişi ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta umuma açık mekanlar ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki umuma açık ve eğlence merkezlerine yönelik yapılan eş zamanlı denetimde 110 kişi ve 44 iş yeri denetlendi.

Altmış bir personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 6 kişi ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Sinop Yerel Güvenlik Hukuk Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title