Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonu: 81 bin 900 makaron ele geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 81 bin 900 makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün ve 6 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.