Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonu: 81 bin 900 makaron ele geçirildi
Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada 81 bin 900 makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün ve 6 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 81 bin 900 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Gerze ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 1900 adedi doldurulmuş 81 bin 900 makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 6 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Politika