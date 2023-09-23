Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda şüpheli yakalandı

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bandrolsüz makaronlar, tütün ve elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boyabat'ta bir evde ve araçta arama yaptı.

Aramada 27 bin boş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 bin 100 doldurulmuş makaron,17,7 kilogram tütün ve elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan "anız yakılmaması" uyarısı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yangına sebep olabileceği nedeniyle anız yakılmaması uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklıkları ve düşük nem oranının yangın riskini artırması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman ve mesire alanlarında denetimleri artırdı.

Ekipler, vatandaşlara, çevreye verdiği zarar konusunda bilgilendirerek anız yakmamaları konusunda uyarıda bulundu.