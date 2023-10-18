Sinop'ta İsrail'i Protesto Eden Vatandaşlar Sokaklara Döküldü

İsrail'in Gazze'de masum sivillerin olduğu hastaneyi vurması, tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Sinop'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.

İsrail'in Gazze'de masum sivillerin olduğu hastaneyi vurması, tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Sinop'ta bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki masum sivilleri hedef alması sonucu milyonlar sokağa aktı. Sinop'ta da gece yarısı bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Sinop Hükümet Meydanı'nda toplanan çok sayıda Sinoplu, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atarak Sinop Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Yol boyunca İsrail'i protesto eden vatandaşlar, Uğur Mumcu Meydanı'na gelerek protestoya devam etti. Protestoların ardından din görevlileri tarafından Fetih Suresi okundu. Sonrasında emekli imam Engin Balcı, Filistinliler ve Mescid-i Aksa için dua etti. Dua esnasında duygusal anlar yaşandı. Dua sonrası protestolar bir süre daha devam etti. - SİNOP