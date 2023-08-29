Sinop'ta Huzur ve Güven Uygulamasında 51 Bin 836 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 51 bin 836 TL idari para cezası uygulandı. Sinop il merkezinde ve Boyabat ilçesinde yapılan denetimlerde 578 şahıs, 185 araç kontrol edildi. 13 sürücüye 51 bin 836 TL para cezası uygulandı. Yapılan uygulamalarda başka bir suç unsuruna rastlanılmadığı açıklandı.