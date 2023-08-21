Sinop'ta Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Kişi Yakalandı, 73 Bin TL Para Cezası Uygulandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 1 kişi yakalandı ve 73 bin TL para cezası uygulandı. Denetimlerde 515 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 29 iş yeri incelendi ve 220 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda başka bir suç unsuruna rastlanmadı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 1 kişi yakalandı, 73 bin TL para cezası uygulandı.

Türkiye geneli eş zamanlı yürütülen 'huzur-güven' uygulaması çerçevesinde, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 515 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 29 iş yeri incelenerek 220 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 73 bin TL para cezası uygulanırken, araması bulunan 1 şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda başka bir suç unsuruna rastlanılmadığı açıklandı. - SİNOP