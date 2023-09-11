Sinop'ta firari hükümlüler tutuklandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanan 4 firari hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 63 suç kaydı ve 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 15 suç kaydı ve 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 16 suç kaydı ve 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 10 suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Firarı hükümlüler adli işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP