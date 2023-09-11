Sinop'ta firari hükümlüler tutuklandı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 4 firari hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanan 4 firari hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 63 suç kaydı ve 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 15 suç kaydı ve 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 16 suç kaydı ve 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 10 suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.
Firarı hükümlüler adli işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika